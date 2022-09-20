Демонтували два кіоски біля «Текстильника».

20 вересня робоча група з організації проведення демонтажів тимчасових споруд в присутності працівників поліції демонтувала два кіоски, які були розміщені на проспекті Злуки в Тернополі.

Власники тимчасових споруд не встановлені. Про це повідомляє міська рада.

Демонтаж провели на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 07.09.2022 року № 934 «Про усунення порушень у сфері земельного законодавства та містобудування».

Демонтовані тимчасові споруди знаходяться на зберіганні на території КП «Міськшляхрембуд» за адресою вул. Антіна Манастирського, 8 в Тернополі.

Нагадаємо, що 14 вересня, робоча група з організації проведення демонтажів тимчасових споруд, від’єднала від електропостачання три кіоски на проспекті Злуки.

Планували демонтувати три кіоски:

тимчасова споруда («Хачапурі») — просп. Злуки, 1;

тимчасова споруда — просп. Злуки (біля ЗГТ);

тимчасова споруда (кіоск з продажу преси) — просп. Злуки (біля ЗГТ).

Раніше ми повідомляли, що у Тернополі проведуть демонтаж 13 тимчасових споруд, що розташовані на просп. Злуки, вул. Мирона Тарнавського, бульв. Пантелеймона Куліша без дозвільних документів.

Постійно діюча робоча група мала провести роботи з демонтажу тимчасових споруд у 15-ти денний термін з дня прийняття рішення. До 17 вересня суб’єкти господарювання могли самостійно демонтувати свої об’єкти.