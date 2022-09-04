У благодійному фонді «Карітас» триває щорічна акція «Шкільний Портфелик», в рамках якої учні Тернопільщини мають змогу отримати канцелярію та сумку для школи.

Майже 900 школяриків молодших класів області вже отримали свої набори і використовують їх під час навчання у школах. Хто може отримати такий набір, куди необхідно звертатися – читайте у нашому матеріалі.

Все для школи

Шкільний портфелик – акція, що проводиться у регіонах нашої країни. Вона проходить під патронатом «Карітасу», але долучаються й різні донори. Цього року зібрати малечу до школи допомогли Карітас Словаччина, Тернопільсько-Зборівська Архиєпархія, Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi (Ісландія) та рибний магазин. Комунікаційниця благодійного фонду Ірина Дригуш каже, акція була б не такою щедрою без підтримки небайдужих тернополян.

– Дуже приємно, коли наші місцеві жителі цікавляться благодійними заходами і підтримують нас. Просто люди закуповували зошити, щоденники, набори для творчості, ручки і приносять до нас у центр. Нам зносили усе необхідне протягом трьох тижнів. Ми нічого у людей не просили, вони самі побачили, що ми запускаємо щорічну акцію і вирішили допомогти тим діткам, які цього потребують, – запевняє вона.

Видані набори розраховані на учнів молодшої школи – перших-четвертих класів. До кожного портфеля волонтери цього року поклали зошити, як у клітинку, так і в лінійку, паперовий папір, картон, фарби, повністю канцелярією заповнили пенал (ручки, прості олівці, лінійка, стирачка, гострилка).

– Ми завжди відштовхуємося не лише від прохань дітей, а й від наших можливостей. Так як фінанси обмежені, то намагаємося не образити нікого і накласти канцелярії порівну. Цього року нам вдалося досить гарно укомплектувати набори і це дозволить батькам дітей не перейматися, з чим їх малеча розпочинає навчальний рік. Вже далі звичайно треба буде батькам підкупляти канцелярію, але зараз всього вистачить, – додає пані Ірина.

Хто і як може отримати

Благодійна акція розрахована на дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, багатодітних, малозабезпечених, а також дітей з інвалідністю. Та цього року через повномасштабне вторгнення перелік отримувачів допомоги розширили.

– Зазвичай, ми забезпечуємо канцелярією і портфелями діток, які протягом року залучаються до наших проєктів. Традиційно це 500 малих тернополян, ми вже маємо їх дані і постійно контактуємо з цими родинами. Крім того, постійно надходять прохання у соціальні мережі. Ось наразі ми роздали ще й 380 портфеликів з канцелярією діткам, які через війну змушені були переїхати до Тернополя і піти тут у школу. Ми розуміємо становище, у якому опинилися переселенці, тож як тільки є можливість допомагаємо зібрати все необхідне, – розповідає Ірина Дригуш.

Наразі у благодійному фонді «Карітас» є ще 10 портфеликів, що очікують на своїх господарів. Отримати їх можуть як переселенці, так і місцеві. Пані Ірина детально розповідає кому і куди звертатися.

– Заявок надходить дуже багато, але ми завжди відштовхуємося від матеріальної ситуації в родині. Найчастіше під цю акцію потрапляють родини, які опинилися у скрутному становищі. Батьки можуть зателефонувати на гарячу лінію +38 068 949 2949. У нас є працівник, який відповідає на дзвінки і прийме ваш запит. Необхідно вказати економічну ситуацію, дані, телефон. Ми переглянемо, що є в наявності, що можемо запропонувати і перетелефонуємо. Інколи трохи треба почекати і канцелярію підвозять до нашого дитячого центру, – каже вона.

Для отримання допомоги звертайтесь на гарячу лінію з понеділка по п’ятницю (з 10:00 до 17:00). Під час звернення батьки мають надати відповідні довідки, що підтверджують скрутне становище, групу інвалідності, статус ВПО.

А ось після обробки заявки забрати портфелик для дитини можна за адресою: м. Тернопіль, вулиця Замонастирська, 1.