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У Тернополі чоловік втратив декілька тисяч доларів купуючи авто з США

22.03.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Кримінал, Події

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Шахрайство, пов’язане з купівлею автомобіля, задокументували співробітники Тернопільського райуправління поліції. Житель Тернополя перерахував понад 3 тисячі доларів незнайомцям, які пообіцяли йому допомогти пригнати машину з США.

Потерпілий в одному із месенджерів знайшов групу, яка нібито займалася доставкою автомобілів з-за кордону. Зв’язався з адміністраторами спільноти. Обговоривши з ними умови, перерахував їм завдаток за послуги. Аферисти декілька місяців годували обіцянками замовника і видурювали гроші. Загальна сума, яку перерахував зловмисникам потерпілий, – понад 3 тисячі доларів. Проте продавці своїх обіцянок не виконали і кошти не провернули.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Поліцейські звертаються до жителів області не довіряти незнайомцям та не приставати на сумнівні пропозиції, а надто, коли йдеться про гроші. Користуйтеся послугами лише перевірених продавців та компаній. 

 

Теги: Тернопіль, кримінал, події, авто з США

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