У Тернополі чоловік продав гранату за 1000 гривень

До Тернопільського районного управління поліції звернувся міцевий мешканець і повідомив, що його знайомий продає зброю та інші небезпечні предмети, повідомляють поліцейські.

У ході проведених слідчо-оперативних заходів працівники карного розшуку затримали на гарячому чоловіка. На зустріч з покупцем він приніс гранату Ф-1 та запал до ручних гранат УЗРГМ-2. За усе попросив тисячу гривень.

Тернополянин уже неодноразово потрапляв у поле зору поліцейських за шахрайства, майнові злочини та незаконне поводження зі зброєю.

Працівники поліції з’ясовують чи має підозрюваний інші небезпечні предмети, а також встановлюють, де він дістав гранату.

Чоловікові інкримінують ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою.