У Тернополі чоловік, позбавлений водійських прав, сів п’яним за кермо

Учора на лінію 102 надійшов виклик про нетверезого водія за кермом автомобіля Mercedes. Порушника патрульні зупинили на вулиці Бродівській.

Спілкуючись з керманичем, патрульні помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Однак від проходження огляду чоловік відмовився в категоричній формі.

Під час перевірки документів патрульні зʼясували, що керманич не має права керування транспортним засобом та вже притягався за це порушення до адміністративної відповідальності протягом року.

Поліцейські склали на водія склали протоколи за ч. 5 ст. 126 (Повторне протягом року керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) та за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

Водія інспектори відсторонили від керування автомобілем, а легковик — евакуювали на арештмайданчик.