У Тернополі черги за м’ясом, рибою та калачами: журналісти порівняли ціни в супермаркетах і на ринку

Напередодні Святвечора та Різдва чимало тернополян вирушили на ринок та магазини за покупками для святкового столу.

Що купують до святкового столу та де черг менше, пише “20 хвилин”.

Напередодні Різдва традиційно тернополяни бачать великі черги за продуктами. Ми побували на різних ринках та у різних магазинах міста у четвер, 5 січня.

Окремо наша редакція також відстежує, де дешевшк купувати продукти. Ми опублікували порівняння цін на м’ясо у різних мереж супермаркетів та на ринку.

Центральний ринок

Тут було чимало людей. Не проштовхнутися у критому продуктовому павільйоні на другому поверсі. Черги з кількох десятків людей вишикувались до прилавків з ковбасами та м’ясом. Люди купують ще й шинку, буженину, копчене та печене м’ясо.

Можна купити і все необхідне для куті – від пшениці до меду та лущених волоських горіхів.

Є і різдвяні калачі з маком. Вони коштують від 30 гривень.

На сходах біля павільйону можна купити дідух. Ціни стартують від 50 гривень. Більші, які можна поставити на стіл, – від 150 гривень.

А от у м’ясному павільйоні великого ажіотажу не було. Як розповіла одна з продавчинь – значно більше людей було у вівторок. Тоді був «базарний день». Але навіть сьогодні людей тут було чимало, адже багато прийшли за свіжим м’ясом до святкового столу.

Купили вже все необхідне до столу кілька днів тому, але ще прийшла за свіжим м’ясом, – каже тернополянка Олена.

Багато людей купували живу рибу, овочі та фрукти.

Овочевий ринок

Тут теж «ніде курці клюнути». Поміж рядами важко проштовхнутися. Люди беруть ковбаси та м’ясо. Не лякав нікого і дощ. Щоб товар не промокнув – продавці накривають його плівкою.

Зазвичай купую все 3-4 січня, напередодні Різдва, – розповів тернополянин Володимир. – Але зараз вимикають світло часто, тому вирішив, що варто все купити вже напередодні свята. Готувати багато не будемо. Цього року не до свята, але відзначити Різдво варто. У нашій церкві цього року правитимуть службу 7 січня, хоча я вважаю, що правильніше це робити з усім світом 25 грудня.

Були черги і за пляцками, тортами та різдвяними калачами.

Всередині павільйону чимало людей. Місцеві купують овочі та фрукти до столу.

Були чималі черги за рибою – оселедцями, копченою скумбрією, червоною рибою.

АТБ

У супермаркеті АТБ, що розташований на території «Центрального ринку» близько 12:00 людей було небагато. Тут навіть у будні можуть бути довгі черги. Але цього разу черг на касах не було, хоча в залі багато людей.

Комора

У супермаркет на вулиці Торговиця було багато людей близько 12:35. Найбільше у відділі з м’ясом та молочними продуктами. Однак великих черг ми не помітили. Всі каси працювали, тож черга просувалась швидко.

Сільпо

Не було черг у супермаркеті «Сільпо» о 14:50, що в торговому центрі «Орнава» на вулиці Торговиця. Найбільше людей було біля прилавків з овочами та фруктами. До ваг вишикувалась черга.

А от на касах людей обслуговують швидко, тож чекати доводиться не довго.

NOVUS

У цьому супермаркеті на вулиці Перля о 12:15 ажіотажу не було, хоча людей більше, ніж зазвичай. Працює достатньо кас, та каси самообслуговування, тож довго стояти в черзі не доводиться.

У торговому залі є окремі стелажі, де виклали усе необхідне для приготування куті – мед, мак, сухофрукти тощо.

Рукавичка

У макеті на вулиці Острозького о 12:25 людей майже не було. Тут також є окремі стелажі з різдвяними товарами. Хоча працювала лише одна каса, людей обслуговували швидко і довго покупці не чекали.