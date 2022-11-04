У міській раді просять водіїв просять бути уважними й завчасно обирати маршрути руху.

Цими днями у Тернополі працівники підрядної організації продовжують виконувати локальні поточні ремонти дорожнього покриття, повідомляють у Тернопільській міській раді.

У зв’язку із цим на ділянці проспекту Злуки, зокрема від транспортної розв’язки вулиць Тарнавського – Злуки – Євгена Коновальця у напрямку вул. 15 Квітня ( зі сторони житлових будинків), з 7 по 12 листопада рух транспорту буде частково обмежений.

На вказаному об’єкті встановлюватимуть нові бордюрні камені.

У міській раді просять водіїв бути уважними й завчасно обирати маршрути руху.