Муніципальна інспекція виявила вісім фактів спалювання різного типу відходів та сухої трави на території Тернопільської громади.

Восени, починається сезон паління листя, сухої трави та інших рослинних решток. Люди, які палять суху траву переконані, що цим вони покращують врожайність. Утім це твердження – міф, переконують рятувальники. До того ж, через спалювання трави може спалахнути небезпечна пожежа. А ще паління трави забруднює атмосферу, вбиває тварин та шкодить здоров’ю.

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1 вересня інспектори управління муніципальної інспекції спільно з поліцейським офіцером Тернопільської міської територіальної громади провели рейд на факт виявлення порушень природоохоронного законодавства та Правил благоустрою.

В ході обстеження території населених пунктів територіальної громади правоохоронці виявили вісім фактів спалювання різного типу відходів та сухої трави, п’ять фактів задокументували адміністративними протоколами.

У міській раді звертають увагу, що з 1 вересня по 1 листопада на території Тернопільської громади будуть проводити систематичні рейди та перевірки на виявлення подібних фактів.

Нагадаємо, минулої доби тернопільські рятувальники ліквідували три пожежі в екосистемі. Зокрема, у с. Мишковичі Великоберезовицької територіальної громади Тернопільського району горіла суха трава на площі 1 га.