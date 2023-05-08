У Тернополі будуть планові вимкнення електрики: графік на цей тиждень

У Тернополі цього тижня будуть планові відключення електрики. Про це пише Файне місто з посиланням на ВАТ Тернопільобленерго.
- 8 травня з 9.00 до 13.00 — вул. Студинського 1А,4,13,15;
- 9 травня з 10.00 до 17.00 — вул. Вербова, вул. Мирна 1-34, вул. Низинна;
- 10 травня — вимкнень не передбачається;
- 11 травня з 9.00 до 13.00 — вул. Весела 27-54, вул. Вояків дивізії Галичина 18-20, вул. Галицька 15-24, провулок Галицький, вул. Квітова, вул. Лисенка 7-21, вул. Північна, вул. Вертепна, вул. Городня;
- 12 травня з 10.00 до 12.00 — вул. Микулинецька 15,17,19, вул. Подільська 2-36;
- 13 травня — вимкнень не передбачається;
- 14 травня — вимкнень не передбачається.
Причина відключень — ремонт обладнання.