08.05.2023 17:44

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У Тернополі будуть планові вимкнення електрики: графік на цей тиждень

08.05.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Тернопільська міська громада

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У Тернополі цього тижня будуть планові відключення електрики. Про це пише Файне місто з посиланням на ВАТ Тернопільобленерго.

  • 8 травня з 9.00 до 13.00 — вул. Студинського 1А,4,13,15;
  • 9 травня з 10.00 до 17.00 — вул. Вербова, вул. Мирна 1-34, вул. Низинна;
  • 10 травня — вимкнень не передбачається;
  • 11 травня з 9.00 до 13.00 — вул. Весела 27-54, вул. Вояків дивізії Галичина 18-20, вул. Галицька 15-24, провулок Галицький, вул. Квітова, вул. Лисенка 7-21, вул. Північна, вул. Вертепна, вул. Городня;
  • 12 травня з 10.00 до 12.00 — вул. Микулинецька 15,17,19, вул. Подільська 2-36;
  • 13 травня — вимкнень не передбачається;
  • 14 травня — вимкнень не передбачається.

Причина відключень — ремонт обладнання.

Джерело: Файне місто

Теги: Тернопіль, вимкнення електроенергії, ВАТ "Тернопільобленерго"

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