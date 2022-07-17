Попередньо у Тернопільських школах планують навчання з 1 вересня. Для безпеки дітей облаштовують укриття у кожній школі. Проте через те, що росія бомбардує мирні міста та цивільні будівлі, не всі батьки згідні відпускати дітей на очне навчання. Про це повідомила в ефірі Радіо ROKS начальниця міського управління освіти і науки Ольга Похиляк.

Кабінет Міністрів ухвалив постанову «Про початок навчального року під час дії воєнного стану в Україні», згідно з якою навчальний рік у закладах загальної середньої освіти розпочнеться 1 вересня.

Ми не можемо передбачити, як будуть розвиватися події в Україні. Час від часу чуємо сирени у Тернополі. Місія педагогів – навчити і виховати дитину, але життя, здоров’я і безпека – це найдорожче. Я дуже добре розумію батьків та їхню тривожність. Ми проводили опитування щодо навчання, то думки батьків розходяться. Приблизно 30% хочуть, щоб їхні діти навчалися дистанційно, – каже Ольга Похиляк.

Як писав Терен раніше, навчатися дитині дистанційно чи в класі, будуть вирішувати її батьки. Щоб продовжити навчання онлайн, батькам достатньо буде написати заяву на ім’я директора.

Для безпечного перебування дитини у школі, попередньо працювала комісія, яка обстежила кожен навчальний заклад. Особливу увагу приділяти укриттям. Уже зроблені висновки для кожної тернопільської школи, щодо того, що потрібно зробити закладу для належного сховища, яке забезпечити безпеку дітям під час повітряної тривоги.

Там мають бути санвузли, проведений інтернет, зроблений поточний ремонт, зроблена система вентиляції, – зазначає начальниця міського управління освіти і науки.

Окрім того, що укриття має бути забезпечене всім необхідним, воно має помістити усіх осіб, що перебувають у школі. Вмістимість сховища рахують квадратними метрами. На кожного учня виділяють приблизно 1 метр квадратний. Саме тому не кожна школа може повноцінно проводити навчання офлайн.

Плануємо різні варіанти: це може бути навчання у дві зміни, це може бути навчання змішане. Змішане навчання – це один тиждень діти будуть вчитися онлайн, інший – офлайн, – пояснює освітянка.

На сьогодні всі без винятку школи підготували кошторисні документації.

А саме зараз проєктанти працюють з тими укриттями, де є лише один вихід, щоб вирішити, чи можна там зробити другий, – каже Ольга Похиляк

Нагадаємо, експеримент, щоб визначити реальний час, за який учні можуть евакуюватися до укриття, проводили у Тернополі до початку повномасштабного вторгнення, усередині лютого.

На той час це була гра, а зараз точно ми будемо робити таку практику знову. Особливо повторювати це з дітьми дошкільних закладів. Дітей до сховищ проводимо у формі гри, навіть якщо немає сирени. Щоб не лякати їх, в укриттях є їхні улюблені іграшки. Коли діти граються, час проходить непомітно. Влітку дітей набагато менше. Коли до війни було 20-30 дітей, то зараз до 10, – каже Ольга Похиляк.

Тож, остаточне рішення щодо навчального року у тернопільських школах, планують винести до 20 серпня. Тоді комісія знову перевірятиме уже оновленні укриття.