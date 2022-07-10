Міський голова Тернополя Сергій Надал розтлумачив, які плани в Тернопільській міській територіальній громаді щодо навчання дітей.

“Я отримую багато ваших повідомлень щодо навчання дітей у школах. Зараз складно прогнозувати, як буде розвиватися ситуація далі. Але я можу сказати точно: ризикувати життями дітей ніхто не буде. По-перше, навчатися дитині дистанційно чи в класі (за умови, що діти повернутися за парти у школи) – вирішувати будуть батьки дітей” – повідомив Сергій Надал.

З словами міського голови щоб продовжити навчання дистанційно, достатньо буде написати заяву на ім’я директора.

Спеціальна комісія обстежує захисні укриття шкіл і згодом надасть свої висновки. Ми не будемо оголошувати їх публічно. Директор школи повідомить батькам про стан сховищ.