У Тернополі в червні абоненти отримають нарахування за теплоенергію в квитанції за травень. Заплатити та опалення будуть змушені ті, хто користується двоставковим тарифом.



Здійснюючи абонентську плату, ви оплачуєте за вже спожиту послугу, а також даєте можливість КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” отримувати влітку обігові кошти на проведення ремонтних і підготовчих робіт до наступного опалювального сезону, – зазначили у підприємстві.



Якщо абонент не сплачуватиме нараховану частину, то у нього накопичуватиметься заборгованість, яку всеодно доведеться сплатити.