У Тернополі розшукують свідків трагедії на залізничній колії

Уранці, 2 жовтня, в Тернополі потяг збив чоловіка. Тіло загиблого на перегоні колії селища Велика Березовиця – Тернопіль виявили працівники залізничної станції.

Як відомо, трагедія на колії трапилося в період з 5 по 7 годину. Загиблий – житель Березовиці 1956 року народження. Працівники поліції встановлюють, який саме потяг проїжджав цією ділянкою, та особу машиніста.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Правоохоронці просять відгукнутися очевидців даної події. Інформацію можна повідомити за номером +380673513837 або на спецлінію “102”. Анонімність гарантується. Триває слідство.

Джерело: поліція Тернопільської області