Світлину, на якій зображений Степан Бандера, голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко передав керівникові Комунальної установи Тернопільської обласної ради «Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини» Євгену Філю.

«Це особливе фото вдалося віднайти цього літа в одному з сіл на Теребовлянщині. Житель села Кобиловолоки Іван Буяк розповів, що родинне фото десятиліттями ховала на горищі прабабуся його дружини. Перед смертю літня жінка віддала сховок своїй правнучці й вказала, де серед весільних гостей у верхньому ряду, між двома молодими жінками, стоїть Степан Бандера, — зазначив Михайло Головко. — Напередодні мені привіз світлину власний кореспондент Українського національного інформаційного агентства в Тернопільській області, заслужений журналіст України Олег Снітовський».

Відтепер побачити раритетне фото зможуть усі жителі Тернопільщини та гості нашого патріотичного краю.