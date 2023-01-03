У тернопільських дитсадках подорожчає харчування

Вартість харчування у дитячих садочках Тернополя зросте із першого лютого цього року. Порівняно з минулим роком воно збільшиться на 10 гривень. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету ТМР наприкінці грудня 2022 року.

За харчування дошкільнят батьки сплачують 70% коштів і 30% оплачує міська рада. Також є великий перелік дітей, які харчуються безкоштовно або оплачують 50% вартості.

Як зазначила заступниця міського голови Вікторія Остапчук, у бюджеті на 2023 рік на ці потреби передбачили на 30% більше коштів.

Відповідно до прийнятого рішення вартість харчування в закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освіти Тернопільської міської ради на одну дитину в день становитиме:

• 40 гривень у перших молодших та молодших групах з терміном перебування дітей 10 год. 30 хв., 12 годин;

• 44 гривні у перших молодших та молодших групах з цілодобовим перебування дітей;

• 53 гривні у середніх та старших групах з терміном перебування дітей 10 год. 30 хв., 12 годин;

• 59 гривень у середніх та старших групах з цілодобовим перебування дітей.

Для дітей зареєстрованих або батьки, яких зареєстровані у Тернопільській міській територіальній громаді плата за харчування на одну дитину вдень становитиме:

• 28 гривень у перших молодших та молодших групах з терміном перебування дітей 10 год. 30хв., 12 годин;

• 31 гривню у перших молодших та молодших групах з цілодобовим перебування дітей;

• 37 гривень у середніх та старших групах з терміном перебування дітей 10 год. 30 хв., 12 годин;

• 41 гривню у середніх та старших групах з цілодобовим перебуванням дітей.

Половину вартості за харчування оплачують батьки, у сім’ях яких троє і більше дітей віком до 18 років або до 23 років, якщо дитина навчається за денною формою навчання у закладах загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти.

Звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти запроваджується в місячний термін після подання відповідних документів.