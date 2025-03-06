У Тернопільському ТЦК та СП родовжує відбір кандидатів з числа цивільної молоді на навчання у закладах фахової передвищої військової освіти

Тернопільський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки продовжує відбір кандидатів з числа цивільної молоді на навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти Міністерства оборони України у 2025 році.

Громадяни України з числа цивільних осіб, які мають повну загальну середню, професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту, віком від 17 до 30 років, у тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік початку навчання, які не мають військових звань офіцерського складу та виявили бажання вступити на навчання до закладів фахової передвищої військової освіти (далі – ЗФПВО), вищих військових навчальних закладів (далі – ВВНЗ), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (далі – ВНП ЗВО) та наукових установ у системі Міністерства оборони України (далі – НУ) для здобуття фахової передвищої, вищої та професійної військової освіти, з 01 січня до 01 червня року вступу подають особисто заяву про допуск до участі у вступних випробуваннях та конкурсному відборі на навчання у відповідному ЗФПВО, ВВНЗ та ВНП ЗВО безпосередньо до відділення рекрутингу Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ У ВВНЗ або ВІЙСЬКОВИХ КОЛЕДЖАХ:

– здобуття якісної освіти та престижного диплому БЕЗКОШТОВНО;

– гарантована місячна стипендія;

– соціальні гарантії згідно з законодавством;

– безкоштовне житло, обмундирування, харчування, грошове і медичне забезпечення;

– безкоштовне професійно-технічне навчання водіїв автотранспортних засобів категорії «С»;

– гарантоване місце для продовження військової служби на офіцерських (сержантських) посадах у Збройних Силах України, інших силових міністерствах

і відомствах після закінчення навчання;

– після закінчення коледжу можливе зарахування на 2 (3)-й курс ВВНЗ;

– пільги для сім’ї;

– гідне грошове забезпечення та своєчасну виплату коштів.

За більш детальною інформацією звертайтесь до відділення рекрутингу та комплектування Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, за адресою:

вул. Тролейбусна,5, м. Тернопіль, 5 поверх

(контактний телефон чергової частини 067-725-49-02).