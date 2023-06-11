У Тернопільському ставі потонув рибалка

Сьогодні, 11 червня, рятувальники завершили пошуки зниклого рибалки на Тернопільському ставі.

Сьогодні близько 09:11 до Оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС в області, надійшло повідомлення про зникнення місцевого жителя під час риболовлі на Тернопільському ставі.

До пошуків залучено 16 рятувальників та 6 одиниць техніки, включаючи групу водолазно-рятувальних робіт Аварійно рятувального загону спеціального призначення.

Згідно з попередньою інформацією, подія трапилась в районі Надставної церкви на Тернопільському ставі. За свідченнями очевидців, рибалка поплив за вудилищем та зник під водою на відстані орієнтовно 30 метрів від берега.

“Водолази проводили на місці події пошукові роботи. Для більш ефективного обстеження зони пошуків, використовували підводний дрон CHASING M2 PRO MAX ROV. О 13:05 водолазно-рятувальним відділенням виявлено тіло зниклого, його піднято на берег та передано працівникам поліції”, – йдеться у повідомленні ДСНС.

‼️ Нагадуємо, що безпека на воді — це дуже важлива та серйозна річ. Важливо не переоцінювати свої сили та навички — навіть з досвідченими рибалками може трапитися непередбачувана ситуація. Тому будьте обережні на воді та дотримуйтесь правил безпеки, щоб зберегти своє життя.