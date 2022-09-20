Нетверезий водій відмовився проходити алкотест, але намагався залишити в автівці патрульних гроші.

Поліцейські зупинили іномарку за порушення правил дорожнього руху поблизу села Ігровиця Білецької громади. Під час спілкування з 51-річним водієм, інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.

Проходити тест кермувальник відмовлявся, натомість пропонував їм гроші, аби уникнути відповідальності. Інспектори декілька разів попередили водія про кримінальну відповідальність, проте це його не зупиняло. Чоловік намагався залишити в автівці поліцейських 200 доларів США, повідомляють правоохоронці.

Злочин задокументувала слідчо-оперативна група. Наразі слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від 17 до 68 тисяч гривень, обмеження або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.

Зазначимо, як повідомляють працівники поліції, від початку року на Тернопільщині загалом трапилося 1402 дорожньо-транспортних пригод, серед них 320 із загиблими чи травмованими, що на 375 та 86, відповідно, випадків менше ніж за аналогічний період 2021 року.

Внаслідок ДТП 58 осіб загинули та 426 — зазнали травм.

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