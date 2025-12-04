У Тернопільському перинатальному центрі «Мати і дитина» народжується надія: 1005 малюків за пів року

Навіть у найскладніші часи українки продовжують дарувати нові життя. У Тернопільському обласному клінічному перинатальному центрі «Мати і дитина» за перше півріччя 2025 року прийняли 1005 пологів — це 43,75 % від усіх немовлят області.
Про це повідомив заступник голови Тернопільської обларади Володимир Болєщук після візиту до закладу.
«Серед породіль Тернопільського обласного клінічного перинатального центру «Мати і дитина» є дружини військових. В одній із палат зустрів захисника, який приїхав із передової на пологи і трепетно тримав на руках немовля.», — написав Володимир Болєщук.
Під час візиту генеральний директор Віктор Овчарук провів екскурсію оновленими відділеннями європейського рівня:
Рекорд центру — врятоване немовля вагою лише 510 грамів.
У 2024 році в центрі прийняли 2041 полог (42,32 % від 4823 дітей області). За пів року 2025-го показник зріс до 43,75 %.
Напередодні Дня Святого Миколая породіллям передали солодкі подарунки та теплі привітання.
«Тут професіоналізм поєднується з великою людяністю. Дякую кожному лікарю, акушерці й медсестрі, які щодня борються за нові життя. Наші маленькі українці — це наше завтра», — підсумував Володимир Болєщук.