З метою покращення естетичного вигляду відпочинкових локацій, у тернопільському парку Національного відродження відновили квітковий годинник.

На ньому можна побачити герб міста Тернополя та імпровізований циферблат. Це ще одна цікава декоративна композиція для відвідувачів парку, яка розташована на одній із піших алей.

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У Тернопільській міській раді просять тернополян та гостей міста бережно ставитися до таких мистецьких локацій. Адже це окраса, яка створює настрій не лише в сонячну погоду, а й додає яскравих фарб у похмурі дні.