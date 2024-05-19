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У тернопільському парку “Сопільче” рецидивіст напав на чоловіка

19.05.2024

Ірина Нова

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Новини

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Правоохоронці Тернополя встановили, що злочин трапився 16 травня близько 16:00 в парку “Сопільче”. За годину після злочину фігуранта затримали працівники поліції. Жителю Київської області загрожує від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Житель Тернопільської області прийшов до тями й спробував наздогнати нападника, одночасно телефонуючи до поліції. На місце злочину одразу прибули бійці роти поліції особливого призначення, слідчі та працівники кримінальної поліції. Вони швидко встановили і особу нападника, і його місце перебування. Чоловіка затримали згідно зі статтею 208 КПК. Підозрюваний уже потрапляв у поле зору правоохоронців за грабіж, повідомляють правоохоронці.

Нападнику слідчі оголосили про підозру відповідно до ч.4 ст.187 (розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура.

До позбавлення волі засудили суддю і адвокатку з Тернопільщини

Джерело: ГУ Національної поліції в Тернопільській області

Теги: Тернопіль, грабіж, Головне управління Національної поліції в Тернопільській області, парк Сопільче

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