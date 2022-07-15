На території Тернопільської області патрульні фіксують випадки незаконного запуску безпілотних літальних апаратів. Про це повідомили в пресслужбі Патрульної поліції.

Один з таких випадків стався учора, близько 16-ї години в Старому парку. Під час патрулювання, інспектори роти тактико-оперативного реагування виявили громадянина, який запускав у повітря безпілотний літальний апарат. Чоловіка доставили до відділку, для перевірки носіїв фіксації та збереження інформації й детального з’ясування всіх обставин цієї події. Поліцейські перевірятимуть інформація на факт співпраці громадянина із ворогом.

Наголошуємо, що відповідно до вимог пункту 4 розділу ІІ Правил використання повітряного простору, а саме – «польоти безпілотних повітряних суден масою до 20 кг включно виконуються без подання заявок та отримання дозволів на використання повітряного простору» — під час воєнного часу не діють, – йдеться в повідомленні. – Запуск БПЛА та легких літаків проводяться виключно з погодження територіального підрозділу Служби безпеки України.

За порушення вказаних вимог зловмисників буде притягнено до відповідальності за ст. 109, ст. 110, ст. 111, ст. 112, ст. 113, ст. 114 ККУ.