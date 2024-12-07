У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулося відкриття виставки військового Володимира Симанишина

«Життя з вірою у Перемогу». Під такою назвою у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулась особлива патріотично-мистецька подія – відкриття виставки нашого краянина, воїна-захисника Володимира Симанишина. для огляду відвідувачів представлено 30 картин, які стали справжнім джерелом духовного зцілення для пораненого бійця.

Виставковий проєкт «Життя з вірою у Перемогу» – це історія мужності героя-захисника, людини неймовірної сили духу, що із перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України.

У липні 2023 року Володимир Симанишин отримав важке поранення на Бахмутський та Луганському напрямках – через вибух міни втратив кисті обох рук. Але це його не зламало і не зупинило: попри всі труднощі реабілітації – він почав малювати.

Не маючи жодної професійної освіти, 28-річний Володимир презентував у музейному просторі картини чутливої межі двох світів: трагедії війни і радості життя.

Організаторами патріотичного заходу виступили Тернопільський обласний краєзнавчий музей та Громадська організація «Воїни світла. Рубіжне».

Підтримати незбагненно сильну волю Володимира Симанишина в музей завітали представники влади, громадських організацій, студенти та викладачі Тернопільського вищого професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі. Особливим гостем патріотично-творчої події стала мама Героя Володимира Симанишин.

Ведучою на заході була завідувачка сектору новітньої історії Тернопільськомго обласного краєзнавчого музею Наталія Українець та волонтерка, громадська активістка, керівниця Громадської організації «Воїни світла. Рубіжне» Олена Хмельницька. Розповідали про автора, про його мужність, вміння сприйняти себе іншим і дуже потрібним для суспільства.

Присутні дізналися, що Володя Симанишин віддає частику себе і в просвітницькій місії – зустрічається з молоддю й надихає їх для праці та перемог.

Поетично-патріотичний дарунок автору виставки підготували вихованці ТЗОШ № 19. Сам Володимир Симанишин, колишній стрілець–розвідник Сил спеціальних операцій з позивним «Тихий», ділився важливим і важким життєвим досвідом, уроками людяності і закликав разом робити все задля Перемоги.

Працівники Тернопільського обласного краєзнавчого музею запрошують тернополян та гостей міста оглянути виставку й проникливим мистецтвом відкрити для себе світ воїна – як сяйво незламної душі, шаною українським захисникам віддячитись, котрі своїми невтомними руками тримають українське небо.