«Маляр українського колориту». Під такою назвою у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє виставка присвячена художнику Михайлові Морозу.

7 липня виповнилося 120 років від дня народження Михайла Мороза – талановитого художника, уродженця Тернопільщини, який значну частину свого життя прожив і творив в США.

Народився митець в селі Пліхів на Бережанщині. Навчався у мистецькій школі Олекси Новаківського у Львові. Від перших днів навчання із головою поринув у життя школи. Вирізнявся активною життєвою позицією, був визнаний кращим учнем, отримав стипендію для навчання в Парижі.

Джерелом творчого збагачення і професійного росту для Михайла Мороза були мистецькі студії в паризькій Академії Жуліана, а згодом у Національній Академії мистецтв. У Франції він захопився творчістю Поля Сезанна, багато малював, відвідував музеї та виставки модерністів, познайомився з митцями Анрі Матісом, Антуаном Бурделем.

Новий етап у біографії Михайла Мороза розпочався у серпні 1935 р. під опікою мецената української культури Андрея Шептицького. Митець працював офіційним портретистом митрополита Андрея та інших церковних достойників. На запрошення владики оселився на Святоюрській горі.

У 1944 році емігрував у Словаччину, Німеччину, а з 1949 року – в США. Спроба адаптувати свою творчість в американське середовище, увінчалась успіхом і широким визнанням. Результатом наполегливої праці митця в Америці стало п’ять персональних виставок. А також твори Мороза експонувалися на виставках у музеях Європи. До 1985 року він отримав вісім престижних нагород і став почесним членом Академії Мистецтв у Римі.

Михайло Мороз великий митець і один з найкращих портретистів. Написав більше двохсот портретів, серед них – портрети митрополита Андрея Шептицького, патріарха Йосипа Сліпого, отамана УСС Никифора Гірняка, мами Параскеви, дружини Ірини, сина Ігоря та автопортрети.

Один із його автопортретів зберігається у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї.

Михайло Мороз у своїй творчості ставив наголос на більш вільний підхід до інтерпретації баченого, де домінуючим елементом є інтуїція і особисте відчуття мистцем довкілля, а особливо його колориту. У своїх роботах він передав найтонші нюанси градації кольорів. Ось як охарактеризував художник Святослав Гординський творчість Михайла Мороза: «Не малює, а просто атакує полотно масивними, пастозними навалами фарб. І вже не природу малює, а ту колосальну вітальну силу, яка двине тими природніми фарбами».

Марія ЛУЦЬКА,

науковий співробітник відділу науково-просвітницької роботи ТОКМ