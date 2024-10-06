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У Тернопільському обласному художньому музеї відбулася презентація виставки Рустама Давлетова «Килимові сни»

06.10.2024

Галина Кіт

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Тернопільщина, Культура, Новини, Теми, Події

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25 вересня у Тернопільському обласному художньому музеї відбулася презентація персональної виставки Рустама Давлетова «Килимові сни».

В експозиції представлено 24 живописні твори та 7 розписаних килимів. Автор – відомий в Тернополі митець, організатор та меценат благодійних акцій та заходів для дітей, воїнів, людей похилого віку та з обмеженими фізичними й психологічними можливостями. Активний учасник культурного життя Тернополя, співорганізатор ГО «АРТ-студія Д.Р.».

10 років тому, у вересні 2014 року, в обласному художньому музеї відбулася перша персональна виставка малярства Р. Давлетова «Віра в себе», після якої він кардинально змінив життя і повністю присвятив себе творчості. Зараз, під час війни, митець бере участь у благодійних аукціонах, передає свої картини для оздоблення укриттів, в яких перебувають тернопільські школярі під час повітряних тривог, малює картини з пораненими військовими у тернопільських шпиталях. За співпраці з волонтеркою Оленою Хмельницькою, яка знайшли тимчасовий прихисток у Тернополі, організовує щотижневі майстер-класи для наших захисників. Така терапія є однією з частин комплексної реабілітації бійців.

На виставку завітало багато шанувальників творчості Рустама Давлетова. З вітальними словами виступили: директор департаменту культури та туризму ТОВА Світлана Байталюк, методист Рубіжанського центру туризму та краєзнавства, голова ГО «Воїни Світла. Рубіжне» Олена Хмельницька, представниця міського управління освіти, голова ГО «Євген Удін і Ко», Галина Федун, керівниця Всеукраїнської платформи «Жінки в бізнесі» Ольга Навроцька, партнерка та муза художника Людмила Синякова.

На завершення вірнісажу було проведено благодійний розіграш, кошти від якого будуть спрямовані на потреби ЗСУ.

Виставка триватиме до 22 жовтня 2024 р.

 

 

Автор: Ольга ВАВРИК, заступник директора ТОХМ

Теги: Рустам Давлетов

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