У Тернопільському обласному художньому музеї відбулася презентація виставки Рустама Давлетова «Килимові сни»

25 вересня у Тернопільському обласному художньому музеї відбулася презентація персональної виставки Рустама Давлетова «Килимові сни».

В експозиції представлено 24 живописні твори та 7 розписаних килимів. Автор – відомий в Тернополі митець, організатор та меценат благодійних акцій та заходів для дітей, воїнів, людей похилого віку та з обмеженими фізичними й психологічними можливостями. Активний учасник культурного життя Тернополя, співорганізатор ГО «АРТ-студія Д.Р.».

10 років тому, у вересні 2014 року, в обласному художньому музеї відбулася перша персональна виставка малярства Р. Давлетова «Віра в себе», після якої він кардинально змінив життя і повністю присвятив себе творчості. Зараз, під час війни, митець бере участь у благодійних аукціонах, передає свої картини для оздоблення укриттів, в яких перебувають тернопільські школярі під час повітряних тривог, малює картини з пораненими військовими у тернопільських шпиталях. За співпраці з волонтеркою Оленою Хмельницькою, яка знайшли тимчасовий прихисток у Тернополі, організовує щотижневі майстер-класи для наших захисників. Така терапія є однією з частин комплексної реабілітації бійців.

На виставку завітало багато шанувальників творчості Рустама Давлетова. З вітальними словами виступили: директор департаменту культури та туризму ТОВА Світлана Байталюк, методист Рубіжанського центру туризму та краєзнавства, голова ГО «Воїни Світла. Рубіжне» Олена Хмельницька, представниця міського управління освіти, голова ГО «Євген Удін і Ко», Галина Федун, керівниця Всеукраїнської платформи «Жінки в бізнесі» Ольга Навроцька, партнерка та муза художника Людмила Синякова.

На завершення вірнісажу було проведено благодійний розіграш, кошти від якого будуть спрямовані на потреби ЗСУ.

Виставка триватиме до 22 жовтня 2024 р.