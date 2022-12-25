У тернопільському музеї відкрили різдвяну виставку

23 грудня в Історико-меморіальному музеї політичних в’язнів відділу Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини відкрили виставку до Різдва Христового.

Це експозиція під назвою «Різдвяні листівки УПА», пише TeNews.

«На виставці представили копії поштівок Української Повстанської Армії, які є своєрідним історичним джерелом з історії УПА та поліграфічної естетики середини ХХ століття і несуть у собі настрій епохи, і тих людей, які боролися за волю України», – повідомили працівники музею.