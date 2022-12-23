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У Тернопільському драмтеатрі організували свято для дітей військовослужбовців (фото)

23.12.2022

Роман Васильович

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Культура, Новини, Війна з рф, Події

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Свято для дітей військовослужбовців організували в Тернопільському академічному українському драматичному театрі ім. Т. Шевченка.
Актори виступили для маленьких відвідувачів з новорічною виставою «Весела подорож». У ній йдеться про дружбу, віру, добро та надію, повідомили в Тернопільській ОВА.
До дітей на свято завітав і заступник начальника ОВА Михайло Гапула. Він привітав усіх присутніх та подякував військовослужбовцям, які сьогодні захищають Україну, за їх мужність і відданість.
«Саме в період новорічно-різдвяних свят мрії здійснюються. Впевнений, що у День Святого Миколая ви отримали бажані подарунки, але ж подарунків багато не буває. Мені приємно бути поряд з вами й долучитися до цієї прекрасної акції. Щиро бажаю нам усім мирного неба та перемоги» – сказав Михайло Гапула.
Переглянути виставу сьогодні прийшло 500 дітей разом зі своїми батьками. При вході кожен малюк отримав м’яку іграшку, яку в кінці свята організатори доповнили солодкими подарунками.
 

Автор: Роман Васильович

Мітки: Драмтеатр, Тернопільський академічний обласний український драматичний театр імені Т. Г. Шевченка

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