У Тернопільському драмтеатрі організували свято для дітей військовослужбовців (фото)

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«Саме в період новорічно-різдвяних свят мрії здійснюються. Впевнений, що у День Святого Миколая ви отримали бажані подарунки, але ж подарунків багато не буває. Мені приємно бути поряд з вами й долучитися до цієї прекрасної акції. Щиро бажаю нам усім мирного неба та перемоги» – сказав Михайло Гапула.