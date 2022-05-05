Уже у неділю, 8 травня, усіх охочих запрошують переглянути музичну комедію «Наталка Полтавка» — перший твір нової української драматургії. Тернопільський драмтеатр відновив роботу – вистава для переселенців буде безкоштовною.
Розпочнеться вистава о 17:00 годині.
Головна героїня п’єси – Наталка уособлює кращі риси української жінки, що відстоює людську гідність та бореться за своє щастя.
Постановча група:
Режисер-постановник – народний артист України, лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка Федір Стригун
Сценографія та костюми –заслужений діяч мистецтв України Казимир Сікорський
Аранжування – народний артист України Євген Корницький
Диригент – народний артист України Мирослав Кріль, заслужений артист України Василь Драгомирецький
Балетмейстер – Анатолій Гончарик
Концертмейстер – Віталій Бобровський
Виставу веде – заслужений артист України Віталій Луговий
Квитки доступні у касі театру.
Квитки, придбані раніше – дійсні.
Для переселенців вхід безкоштовний (мати із собою документ для підтвердження). Під час сирен є сховище.
Замовлення квитків за телефонами: 096-724-1-726, 067-8-444-729.