Уже у неділю, 8 травня, усіх охочих запрошують переглянути музичну комедію «Наталка Полтавка» — перший твір нової української драматургії. Тернопільський драмтеатр відновив роботу – вистава для переселенців буде безкоштовною.

Розпочнеться вистава о 17:00 годині.

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Головна героїня п’єси – Наталка уособлює кращі риси української жінки, що відстоює людську гідність та бореться за своє щастя.

Постановча група:

Режисер-постановник – народний артист України, лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка Федір Стригун

Сценографія та костюми –заслужений діяч мистецтв України Казимир Сікорський

Аранжування – народний артист України Євген Корницький

Диригент – народний артист України Мирослав Кріль, заслужений артист України Василь Драгомирецький

Балетмейстер – Анатолій Гончарик

Концертмейстер – Віталій Бобровський

Виставу веде – заслужений артист України Віталій Луговий

Квитки доступні у касі театру.

Квитки, придбані раніше – дійсні.

Для переселенців вхід безкоштовний (мати із собою документ для підтвердження). Під час сирен є сховище.

Замовлення квитків за телефонами: 096-724-1-726, 067-8-444-729.