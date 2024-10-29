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У Тернопільській облраді представили нових депутата

29.10.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Політика, Новини

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Під час засідання восьмої сесії Тернопільської обласної ради сьомого скликання оголосили постанови Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії про реєстрацію нових депутатів.

Тернопільська обласна територіальна виборча комісія постановила:

– зареєструвати депутаткою Тернопільської обласної ради обрану в єдиному виборчому окрузі за єдиним виборчим списком від Тернопільської обласної організації політичної партії «СЛУГА НАРОДУ» Василенко Ганну Миколаївну;

– зареєструвати депутатом Тернопільської обласної ради обраного в єдиному виборчому окрузі за єдиним виборчим списком від Тернопільської обласної організації політичної партії «ДОВІРА» Жибака Мирона Миколайовича.

Теги: тернопільська обласна рада, депутати

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