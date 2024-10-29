У Тернопільській облраді представили нових депутата

Під час засідання восьмої сесії Тернопільської обласної ради сьомого скликання оголосили постанови Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії про реєстрацію нових депутатів.

Тернопільська обласна територіальна виборча комісія постановила:

– зареєструвати депутаткою Тернопільської обласної ради обрану в єдиному виборчому окрузі за єдиним виборчим списком від Тернопільської обласної організації політичної партії «СЛУГА НАРОДУ» Василенко Ганну Миколаївну;

– зареєструвати депутатом Тернопільської обласної ради обраного в єдиному виборчому окрузі за єдиним виборчим списком від Тернопільської обласної організації політичної партії «ДОВІРА» Жибака Мирона Миколайовича.