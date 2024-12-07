У Тернопільській області від початку року розшукали всіх зниклих дітей

Поліція Тернопільщини отримала 187 повідомлень про зникнення 199 дітей з початку 2024 року. Завдяки оперативним діям правоохоронців усіх дітей було знайдено та повернуто до батьків або законних представників.

Як повідомив начальник відділу ювенальної превенції ГУНП у Тернопільській області Олег Добропольський, кожен випадок зникнення дитини вимагає негайного реагування, адже кожна хвилина має вирішальне значення. Поліцейські не лише повертають дітей додому, а й аналізують причини втеч, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому.

За рік поліцейські склали понад 1260 адміністративних протоколів за неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей. Також у служби захисту дітей скерували близько 50 подань для усунення чинників, які могли сприяти втечам.

Поліцейські закликають батьків створювати вдома здорове та підтримуюче середовище, цікавитися життям і захопленнями дітей. Увага та турбота є основою їхньої безпеки.