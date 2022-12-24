У Тернопільській області оштрафували майже 700 водіїв за водіння по п’яні

На Тернопільщині від початку року інспектори патрульної поліції склали 695 протоколів на водіїв, які керували транспортними засобами в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Шановні водії, нагадуємо про відповідальність:

🔺за ч. 1 ст. 130 — штраф 17 000 грн з позбавленням права керування на 1 рік;

🔺за ч. 2 ст. 130 — штраф 34 000 грн з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням ТЗ чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням ТЗ чи без такого;

🔺за ч. 3 ст. 130 — штраф 51 000 грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;

🔺за ч. 4 ст. 130 — штраф 34000 або адміністративний арешт на строк 15 діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.

Правоохоронці наголошують: