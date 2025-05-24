У Тернопільській обласній універсальній бібліотеці діє виставка «Моє Тернопілля»

«Моє Тернопілля» — під такою назвою у відділі краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки діє книжково-ілюстративна виставка, яка розповідає про Тернопільщину – край неповторної природи та багатої історії. Вона поєднує частини трьох давніх українських етнічних земель: Галичини, Волині, Поділля, що формує неповторний колорит, унікальне історико-архітектурне, природне, духовне й культурне розмаїття області.

Щороку у травні фестивалем «Мандруємо замками Тернопілля» в області відкривається туристичний сезон. Мандрівникам презентують природні, історико-культурні ресурси, гостинність, автентичні традиції краю.

На виставці представлено документи з фонду бібліотеки, присвячені природі, історії, культурі краю. Значна частина книг – це путівники, буклети, довідники: «Земля Тернопільська», «Тернопільщина туристична», «Тернопільська область. Перлини краю», «Мандруємо мистецьким Тернопіллям», «Сім паломницьких маршрутів рідними місцями», «Дністер: туристичний путівник», «Дністровський каньйон очима допитливих», «Подорож у підземну казку» та інші. Вони допоможуть визначити маршрут подорожі, розкажуть про унікальні об’єкти на шляху мандрівки.

Вражають красою гори та скелі, водоспади й карстові печери, мальовничі ріки, ліси та парки. Підземною перлиною Поділля називають печеру Кришталеву, найбільшою у світі серед гіпсових є печера Оптимістична. У печері Вертеба діє єдиний в Україні підземний музей Трипільської культури. Одним із семи природних чудес України визнано Дністровський каньйон – унікальне природне утворення, де відкриваються людському оку одні з найкращих у світі прадавніх геологічних відслонень, обрамлених мальовничими краєвидами з рідкісною рослинністю.

На території краю збереглося понад 30 замків і замкових палаців – свідків історії, які мають значну архітектурно-мистецьку цінність. Про це розповідають книги тернопільських краєзнавців, науковців: «Замки Тернопільщини» М. Ягодинської, «Привиди старих замків» В. Бурми, «Тернопільський замок» С. Куницького та інші.

Серед презентованих видань – і книги, присвячені історії, культурі міст та містечок області, які зберігають обриси минулого і творять неповторний шарм сучасності. У краї налічується 10 містечок, у яких збережено унікальну архітектуру і які називають музеями просто неба.

Матеріали виставки свідчать про значний туристичний потенціал області, необхідність його збереження та розвитку.