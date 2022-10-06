Шість операційних блоків, 55 ліжок для пацієнтів, сучасний медичний підрозділ та широкий спектр хі рургічних втручань – це сьогоднішні реалії роботи ортопедо-травматологічного відділення Тернопільської обласної лікарні.

Завдяки якісній роботі та високому рівню надання медичних послуг сюди до фахівців за кваліфікованою допомогою звертаються пацієнти не лише з нашої області, а й з інших областей України, навіть з-за кордону.

“Маємо найсучасніше медичне обладнання, – каже завідувач відділенням Сергій Гаріян. – Наші фахівці проводять широкий спектр хірургічних втручань – від остеоартрозу колінного та кульшового суглобів до внутрішньосуглобових переломів, кісток тазу, оперативного лікування неускладнених переломів хребта. Загалом останніми роками впроваджено 30 нових видів оперативних втручань. У відділенні розвивають непростий напрямок – тазову хірургію.

За вісім років АТО та місяці повномасштабного вторгнення бійці отримують значні поранення. Лікарям доводиться робити так звану «пластику», яку раніше тут виконували двічі-тричі на місяць, а тепер – щодня.”