У тернопільській «Ниві» з’явився новий нападник

Тернопільський футбольний клуб «Нива» орендував 19-тирічного нападника львівських «Карпат» Вадима Сидуна.

Інформацію про це опублікували на сторінці ФК «Нива».

“Вадим народився 10 лютого 2005 року у Києві. На юнацькому рівні виступав за команди «Ковель-Волинь» та «ВІК-Волинь».

Наприкінці серпня 2022 року підписав свій перший професійний контракт із львівськими «Карпатами». У Першій лізі дебютував 1 жовтня 2022 року в домашньому поєдинку 6-го туру із «Прикарпаттям» (2:1).

У минулому сезоні регулярно залучався за «Карпати-2», де забив 7 голів у Другій лізі. У Премʼєр лізі України дебютував 3 серпня 2024 року в нічийному (0:0) виїзному поєдинку 1-го туру проти рівненського «Вереса»”, – — пише пресслужба футбольного клубу.

У «Ниві» Вадим Сидун виступатиме під 35 номером.