23.11.2022 09:18

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

У Тернопільській філармонії відбудеться «Вечір романсів»: хто виступатиме?

23.11.2022

Роман Васильович

32

Тернопільщина, Культура, Новини, Афіша

Поширити:

24 листопада у Тернопільській обласній філармонії відбудеться «Вечір романсів», приурочений 100-річчю від дня народження Йосипа Гошуляка.

Про це повідомляє Тернопільська обласна рада.

«Поезія і музика беруть початок з одного джерела — з душі людини, з глибинного світу її почуттів. Інакше хіба могло б виникнути таке диво, як романс? Радісний й журливий, сповнений тривоги і мрій про щастя, він став постійним супутником людини та одним з улюблених різновидів пісні, що віками зберігає свою мелодійність», — кажуть у філармонії.

Початок заходу — о 18:30.

В концерті братимуть участь:

  • Академічний симфонічний оркестр — диригент народний артист України Мирослав Кріль;
  • Вокальний квартет «Акорд»;
  • Вокальне тріо «Солов’ї Галичини»;
  • Народна артистка України Наталія Лемішка;
  • Заслужена артистка України Оксана Малецька;
  • Лауреат міжнародних конкурсів Наталія Присіч;
  • Володарка Гран-Прі конкурсу «Незабутня Квітка Цісик» Марія Лемішка;
  • Лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів Андрій Оленин.

Ведуча — заслужена артистка України Адріана Онуфрійчук.

Квитки у касі філармонії та на Karabas.com

Довідки за тел.: (0352) 25-07-48; 097-942-02-88

Пропонуємо вам насолодитись архівним записом «Вечора романсу» 2020 року.

 

Автор: Роман Васильович

Мітки: концерт, Тернопільська обласна філармонія, вечір романсів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах