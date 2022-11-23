У Тернопільській філармонії відбудеться «Вечір романсів»: хто виступатиме?

24 листопада у Тернопільській обласній філармонії відбудеться «Вечір романсів», приурочений 100-річчю від дня народження Йосипа Гошуляка.
Про це повідомляє Тернопільська обласна рада.
«Поезія і музика беруть початок з одного джерела — з душі людини, з глибинного світу її почуттів. Інакше хіба могло б виникнути таке диво, як романс? Радісний й журливий, сповнений тривоги і мрій про щастя, він став постійним супутником людини та одним з улюблених різновидів пісні, що віками зберігає свою мелодійність», — кажуть у філармонії.
Початок заходу — о 18:30.
В концерті братимуть участь:
Ведуча — заслужена артистка України Адріана Онуфрійчук.
Квитки у касі філармонії та на Karabas.com
Довідки за тел.: (0352) 25-07-48; 097-942-02-88
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