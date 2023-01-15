15.01.2023 13:47

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У “Тернопільобленерго” повідомили як вимикатимуть світло 15 січня

15.01.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Суспільство, Події

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ВАТ “Тернопільобленерго” повідомляє, що внаслідок обстрілів об’єктів енергетики України, на сьогодні суттєво зменшився ліміт споживання для нашої області.

“Енергетики роблять все можливе для нормального функціонування енергосистеми, але просять споживачів використовувати електроенергію свідомо та економно!Станом на ранок 15 січня на Тернопільщині діє оприлюднений раніше Стабілізаційний графік погодинних вимкнень споживачів. Якщо є потреба, то вимикають відразу по двох чергах. Тому енергетики просять споживачів не вмикати одночасно енергоємні прилади і по максимуму зменшити користування електроенергією” – йдеться у повідомленні.

В деяких населених пунктах енергетики продовжують долати наслідки ожеледі, незважаючи на вихідні.

У ВАТ “Тернопільобленерго” просять з розумінням віднестись до даної ситуації!

 

Автор: Ірина Нова

Мітки: новини Тернопільщини, суспільство, Тернопільобленерго, графік вимкнення електроенергії

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