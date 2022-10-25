“Сам графік являє собою перелік ліній електропередач із зазначеною по кожній лінії потужністю, яка повинна бути вимкнена.

Скласти графік із вказанням часу та дати відключення неможливо, адже про застосування ГАВ диспетчер ВАТ «Тернопільобленерго» не знає до останньої миті. Термін введення ГАВ становить до 15 хвилин. Тому часу на попередження споживачів немає.

Ситуація в енергосистемі Україні доволі складна, тож усіх споживачів Тернопільської області ми просимо поставитись до цього з розумінням і бути готовими до можливих перебоїв з електропостачанням” – йдеться у повідомленні Тернопільобленерго.