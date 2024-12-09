У Тернопільобленерго оприлюднили графік вимкнення світла на 10 грудня

У вівторок, 10 грудня, на Тернопільщині протягом доби прогнозується застосування погодинних вимкнень електроенергії.

Графік вимкнення для нашої області опублікували у АТ “Тернопільобенерго”.

Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️07:00-10:00 4 черга

➡️08:00-11:00 5 черга

➡️10:00-13:00 6 черга

➡️11:00-14:00 1 черга

➡️13:00-16:00 2 черга

➡️14:00-17:00 3 черга

➡️16:00-18:00 4 черга

➡️17:00-19:00 5 черга

➡️18:00-20:00 6 черга

➡️20:00-22:00 2 черга

Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”.