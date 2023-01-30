30.01.2023 15:52

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У “Тернопільобленерго” нагадали про своєчасне передавання показників та про доступні сервіси

30.01.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Сім’я і дім, Громади Тернопільщини

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​​У ВАТ “Тернопільобленерго” мешканцям Тернопільщини нагадали, про початок періоду передавання показників електролічильників за січень 2023 року.

Енергетики наголошують, що зняття фактичних показань лічильників електричної енергії та надання їх Оператору системи розподілу є обов’язком споживача.

“Період передавання показників електролічильника визначений Кодексом комерційного обліку електричної енергії, тож показник за січень 2023 року споживачам треба подавати в період, що розпочинається з 30 січня по 3 лютого 2023 р. включно.

Зчитані (зняті) та передані дані з засобів комерційного обліку електроенергії в будь-який інший день календарного місяця є вихідними даними для визначення даних комерційного обліку на перше число розрахункового періоду (календарного місяця)” – зазначили енергетики.

Щоб передати показники електролічильника споживачі ВАТ «Тернопільобленерго» можуть скористатися багатьма зручними способами: 

📌 Viber;

📌 Telegram: (або на стартовій сторінці сервісу Telegram зайти на «Пошук» і в стрічці пошуку ввести ВАТ «Тернопільобленрго»);

📌 сервіс “Персональний кабінет” ;

📌 на веб-сайті ВАТ “Тернопільобленерго”. 

“Враховуючи складну ситуацію в електроенергетиці країни та те, що на лінію кол-центру ВАТ «Тернопільобленерго» надходить багато звернень з причин вимкнення електропостачання, звертаємося до споживачів по максимуму використовувати згадані вище онлайн-сервіси для передавання показників електролічильників” – просять жителів Тернопільщини.

 

 

Теги: новини Тернопільщини, суспільство, дім, Тернопільобленерго, показники

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