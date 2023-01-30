У “Тернопільобленерго” нагадали про своєчасне передавання показників та про доступні сервіси

Енергетики наголошують, що зняття фактичних показань лічильників електричної енергії та надання їх Оператору системи розподілу є обов’язком споживача.

“Період передавання показників електролічильника визначений Кодексом комерційного обліку електричної енергії, тож показник за січень 2023 року споживачам треба подавати в період, що розпочинається з 30 січня по 3 лютого 2023 р. включно.

Зчитані (зняті) та передані дані з засобів комерційного обліку електроенергії в будь-який інший день календарного місяця є вихідними даними для визначення даних комерційного обліку на перше число розрахункового періоду (календарного місяця)” – зазначили енергетики.