У Тернопільміськгазі святкували День святого Миколая

У ПрАТ «Тернопільміськгаз» провели захід до Дня святого Миколая. Свята є доброю нагодою нагадати дітям і дорослим про людяність і турботу.

«День святого Миколая – чудова нагода нагадати дітям і дорослим про важливість людяності і турботи».

На захід запросили дітей працівників ПрАТ «Тернопільміськгаз» та Тернопільської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України». Для них організували перегляд музичної казки «Грінч» у Тернопільському академічному драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка.

Перед початком вистави керівник підприємства Віталій Бобрівець звернувся до присутніх і подякував військовим. У повідомленні зазначено, що він «передав для бійців 44-ї окремої артилерійської бригади сертифікати на EcoFlow».

У кінці звернення колектив підприємства побажав усім родинам добра та тепла. У тексті йдеться: