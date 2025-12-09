У Тернопільміськгазі святкували День святого Миколая

У ПрАТ «Тернопільміськгаз» провели захід до Дня святого Миколая. Свята є доброю нагодою нагадати дітям і дорослим про людяність і турботу.
«День святого Миколая – чудова нагода нагадати дітям і дорослим про важливість людяності і турботи».
На захід запросили дітей працівників ПрАТ «Тернопільміськгаз» та Тернопільської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України». Для них організували перегляд музичної казки «Грінч» у Тернопільському академічному драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка.
Перед початком вистави керівник підприємства Віталій Бобрівець звернувся до присутніх і подякував військовим. У повідомленні зазначено, що він «передав для бійців 44-ї окремої артилерійської бригади сертифікати на EcoFlow».
У кінці звернення колектив підприємства побажав усім родинам добра та тепла. У тексті йдеться:
«Хай світле свято принесе у ваші оселі радість, тепло, порозуміння, а також мирне небо та спокій у серця».
«Нехай це свято наповнить ваш дім теплом, радістю та вірою в те, що добро завжди перемагає!».