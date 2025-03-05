У Тернопільміськгазі розповіли чому важливо вчасно проводити повірку лічильника

ПрАТ “Тернопільміськгаз” пояснює, для чого потрібна повірка лічильника газу.

Від справної роботи газового лічильника залежить, наскільки точні показники газу ви подаєте оператору газорозподільних мереж з 1 по 5 числа кожного місяця. Щоб бути впевненим у кількості спожитого газу, лічильник необхідно періодично здавати на повірку. Ця процедура є нескладною і виконується нечасто, але допомагає економити на газі, завдяки точності передачі показань.

Повірка лічильника – це процедура, яка визначає справність лічильника та достовірність обліку газу, проводиться раз на 5 або 8 років, в залежності від типу і виробника приладу.

Ось чому не варто нехтувати цією процедурою, щоб бути впевненим, що нічого не переплачуєте за об’єм спожитого газу.

Джерело: ПрАТ “Тернопільміськгаз”