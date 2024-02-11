У ТЦК прокоментували інформацію про смерть тернополянина через дев’ять днів після мобілізації

Виявилося, що чоловік помер у навчальному центрі від серцево-легеневої недостатності.

“Солдат Ірзайкін був призваний на військову службу за мобілізацією 01 лютого 2024 року Тернопільським ОМТЦК СП та направлений в навчальний центр, для проходження навчання на посаді курсанта навчального взводу відповідної військової частини.

Проте, 09 лютого 2024 року на імʼя начальника Тернопільського ОМТЦК СП від командування військової частини надійшло повідомлення про смерть солдата Миколи Ірзайкіна внаслідок гострої легеневої – серцевої недостатності, про що було сповіщено родину військовослужбовця”, – ідеться у повідомленні ТЦК.