У сусідній з Тернопільщиною області монах спалив церкву московського патріархату

У сусідній з Тернопільщиною області чоловік спершу вкрав з храмової каси 3 тис. грн, а потім пішов грабувати місцевий магазин.

Поряд з Тернопільщиною українську православну церкву Московського патріархату у селі Мілієве Вижницького району Чернівецької області вночі підпалив місцевих монах, який належав до тієї ж парафії. Про це повідомила журналістка Соня Кошкіна.

“От, сьогодні читаємо: ПЦУ і греко-католики підпалили храм в селі Мілієво. Починаємо з‘ясовувати, виявляється: підпалив місцевий монах, який перед тим вкрав з храмової каси 3 тис. грн. Хотів тіпа сліди заплутати. Але потім ще пішов пограбувати місцевий магазин, де його й схопили на гарячому”, – йдеться в повідомленні журналістки у Facebook.

Зазначається, що чоловік швидко у всьому зізнався.

“Хлопець молодий, 89-року, постригли зовсім нещодавно – на Житомирщині. Здавалось би: ну, буває, звичайна битовуха. Але, ні, вам вперто розказуватимуть, що це ПЦУ і греко-католики умисно палять храми МП. А ви слухайте, слухайте”, – зазначила Кошкіна.

Наразі цю інформацію у поліції області не коментували.

34-річного мешканеця села Іспас, оперативно затримали відповідно до статті 208 КПК України.

У зв’язку з інцидентами відкрито кримінальне провадження за статтею 194 частина 2 (Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) КК України. Мотиви вчинення правопорушень встановлюються.