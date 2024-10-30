У Ступках облаштували сучасний Центр медичної допомоги

У селі Ступки Байковецької громади оновили Центр первинної медико-санітарної допомоги. Тут можна здати аналізи чи отримати консультацію фахових лікарів. Облаштувати сучасний центр вдалося завдяки зусиллям громади та фінансовій підтримці Компанії «Контінентал», яка обробляє в селі землю.

Капітальний ремонт закладу зайняв п’ять років. За цей час оновили приміщення, а також придбали додаткові медичні прилади, що розширило спектр послуг. Директор центру Володимир Білий зазначає: головною метою було забезпечити якісну медичну допомогу в комфортних умовах.

«Ми постійно намагаємося розширювати перелік послуг. І передусім — аналізів. Наприклад, віднедавна в лабораторії можна провести біохімічне дослідження. Та головне, що є опція виїзду до пацієнтів, які не здатні самостійно дістатися до нас. Це дуже важливо», — каже Володимир Білий.

Окрім цього, у медичному центрі можна відвідати стоматолога, кардіолога і отоларинголога. А невдовзі тут працюватиме і педіатр. Марія Степула, завідувачка амбулаторії загальної практики сімейної медицини Ангелівки та Ступок, запевняє: після ремонту умови в центрі покращилися, а кількість пацієнтів збільшилася.

«У сучасному центрі працювати стало значно легше і приємніше. Пацієнти теж задоволені, охочіше планують візити до лікарів. Хоча в нас є ліміт — 1800 відвідувачів, у допомозі не відмовляємо нікому», — запевняє Марія Степула.

З капітальним ремонтом приміщення посприяла «Контінентал Фармерз Груп», яка вже не перший рік підтримує Центр первинної медико-санітарної допомоги. Зокрема, 2019-го Компанія передала в заклад медичні сумки й відтоді тримає його під своєю опікою.

«Медичний центр критично потребував ремонту. Почали з заміни вікон, перейшли до підлоги, і так кабінет за кабінетом відремонтували приміщення повністю, — каже старший менеджер із зв’язків з громадськістю Компанії “Контінентал Фармерз Груп” Іван Триснюк. — Тут дуже активна громада. Домовилися з її керівництвом, що ремонт вони візьмуть на себе, а ми допоможемо придбати всі необхідні матеріали. Отак спільно і вдалося облаштувати заклад».

Як розповідає Іван Триснюк, щоб створити належні умови в Центрі первинної медико-санітарної допомоги, «Контінентал» виділив близько 300 тис. грн. Та на цьому аграрії не планують зупинятися: наступного року за їхньої підтримки в закладі проведуть зовнішні ремонтні роботи.