У Слов’ятині облаштували вуличне освітлення за підтримки «Контінентал»

Вулиця Тараса Шевченка освітлювалася давно, проте зношені комунікації вже потребували заміни. До ініціативи долучилася «Контінентал Фармерз Груп». За словами старшого менеджера зі зв’язків з громадськістю кластера «Галич» Ігоря Метеньки, Компанія скерувала 66 тис. грн на придбання необхідних матеріалів.

«Ми тривалий час співпрацюємо з громадою. Намагаємось усіляко сприяти розвитку села, допомагаємо з ремонтами й наведенням благоустрою, прислухаємося до побажань наших пайовиків», — зауважив Ігор Метенька.

Староста Слов’ятина Марія Кравчук розповіла, що протяжність нового освітлення сягає 1497 метрів. Провести роботи вдалося завдяки фінансовій підтримці Компанії «Контінентал Фармерз Груп» та зусиллям працівників комунального підприємства «Благоустрій Сервіс» сільської ради.

«Фахівці розробили проєкт, провели лінію. Також придбали кабель, усі необхідні деталі та сучасні ліхтарі», — зазначила Марія Кравчук.

Староста додала, що громада не перший рік співпрацює з «Контінентал» і аграрії постійно підтримують розвиток соціальної сфери. Зокрема, раніше Компанія виділяла кошти для ремонту дороги, оновлення медпункту, заміни вікон у школі.