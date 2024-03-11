У сільській школі на Тернопільщині відкрили меморіальні дошки випускникам Героям, які загинули на війні

У селі Конюхи відкрили меморіальні дошки трьом Героям – Чипчуру Олегу, Гаврилюку Ігорю та Панченку Олегу.
Чипчур Олег (15.11.1985 – 27.07.2023) – водій-сапер в/ч А4722. Загинув Воїн внаслідок артилерійського обстрілу в с. Вербове Запорізької області. Нагороджений Хрестом “Честь і слава”(посмертно) та Орденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно).
Гаврилюк Ігор (21.04.1978 – 29.01.2023) – доброволець, командир 3-го відділення 3-го стрілецького взводу в/ч 3002 НГУ. Загинув на Донеччині. Нагороджений Орденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно).
Панченко Олег (24.10.1987 – 19.09.2015) – солдат, стрілець 15-го окремого Луганського полку, Східне ОТО НГУ. Нагороджений Хрестом «Честь та слава».
Розмістили пам’ятні знаки на фасаді Конюхівського ліцею, в якому навчалися Герої.
Вшанувати пам’ять Захисників України прийшли односельчани, родини військовослужбовців, друзі, працівники селищної ради, учні та педагоги ліцею та небайдужі мешканці громади.
Місцеві священнослужителі освятили пам‘ятні знаки та провели поминальну панахиду за Воїнами.
Під час заходу згадали, якими були ці мужні чоловіки та поділилися спогадами про їх життєвий шлях.
Наш обов‘язок гідно шанувати пам‘ять і подвиги полеглих захисників, які ціною власного життя виборювали незалежність України!
Вічна пам’ять і слава нашим Героям та усім хто віддав життя за Україну, розповіли на сторінці громади.