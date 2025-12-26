У школі на Тернопільщині втановили сонячну електростанцію

У Монастириській школі на Тернопільщині встановили сонячну електростанцію. Відтепер школа обладнана власною сонячною електростанцією, яка забезпечуватиме освітній процес альтернативною електроенергією.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці громади.

Реалізація цього стратегічного проєкту стала можливою завдяки плідній співпраці місцевої влади та благодійників. Монастириська міська рада висловлює щиру вдячність благодійному фонду «Glossary eco foundation», який взяв на себе фінансування та впровадження цієї екологічної ініціативи.

Встановлення сонячних панелей у нинішніх реаліях — це не просто данина моді на «зелену» енергетику, а життєво необхідний крок. Власна генерація дозволить навчальному закладу стати більш незалежним від загальних енергетичних мереж.

Це гарантія того, що діти зможуть продовжувати навчання, матимуть світло в класах та доступ до сучасного обладнання навіть під час можливих енергетичних викликів чи відключень.

Особливу подяку за технічну підтримку та професійне виконання робіт громада висловлює фахівцям ТОВ «МОНАСТИРИСЬКЕНЕРГОБУД», зокрема Андрію Монарсі та Андрію Андрусіву. Завдяки спільним зусиллям школа перетворилася на сучасний енергоефективний простір.

«Це не просто інвестиція в обладнання, це інвестиція в майбутнє нашої молоді та їхню безпеку. Ми щиро дякуємо партнерам за небайдужість та допомогу у створенні комфортних умов для наших учнів», — зазначив міський голова Андрій Старух.