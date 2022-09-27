Впродовж двох тижнів досвід Ізраїлю щодо організації навчального процесу в умовах війни переймали фахівці з Тернополя.

Безпека та психологічна підтримка — дві складові, на які опирається система освіти Ізраїлю. Найефективніші практики з системи освіти цієї планують реалізувати і у закладах Тернопільської області.

Про це повідомляє голова облдержадміністрації Володимир Труш.

Запровадження у школах консультанта з психологічної підтримки.

В першу чергу, це стосується установ, де навчаються діти з постраждалих внаслідок бойових дій областей. Загалом в закладах освіти Тернопільщини навчається понад 2500 дітей з числа внутрішньо переміщених.

Створення в області гарячої лінії — Служби психологічної підтримки.

В Ізраїлі така лінія є доволі ефективною. На постійному зв’язку з дітьми перебувають психолог, працівники поліції та служби надзвичайних ситуацій. За необхідності, ці фахівці можуть виїхати на місце події.

«Хочу зазначити важливий момент, який ми бачили і він досить гарно працює — служба підтримки «105». Про неї знають всі діти закладів освіти, починаючи з першого класу. На консультації такої лінії сидять працівники поліції, надзвичайних ситуацій та психологи. Така лінія може працювати не тільки а рівні України, але і на рівні області, про яку знатимуть діти. Така лінія допомагає зменшити відсоток самогубств серед дітей шкільного віку. Психологічна підтримка — це дуже важливий аспект в системі освіти», — каже директорка департаменту освіти і науки Ольга Хома.

Спілкування школярів із військовими.

Військові з власного досвіду розказують дітям, як поводитися за різних обставин. Такий досвід плануємо втілити у закладах Тернопільщини.

«Ми точно будемо робити це в системі освіти. Військові будуть розповідати дітям як вони мають поводитись, з практики, яку вони бачили, у тих чи інших випадках. Це неймовірно важливо і цікаво дітям, коли до них приходять військові і розповідають про ті моменти, які вони бачили вживу», зазначила Ольга Хома.

Такі методичні практики запозичили в ізраїльських фахівців.