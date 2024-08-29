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У школах Тернопільщини введуть новий предмет

У школах з'явиться предмет «Захист України».

29.08.2024

Галина Кіт

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Тернопільщина, Новини, Освіта, Теми, Цікаво

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Відбувається впровадження нового навчального предмета «Захист України». Цей навчальний предмет має на меті формування національної та громадянської ідентичності.

Оновлений предмет викладатимуть в осередках, яких в області є 37. В кожному з них зможе навчатися від 80 учнів старших класів.

Зараз у області є три навчених тренери, які займатимуться підвищенням кваліфікації вчителів предмету «Захист України». Також розглядаються варіанти залучення до навчання військових, які зможуть на практиці показувати роботу БПЛА та поводження зі зброєю.

 

Теги: предмет "Захист України"

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