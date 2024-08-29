У школах Тернопільщини введуть новий предмет

Відбувається впровадження нового навчального предмета «Захист України». Цей навчальний предмет має на меті формування національної та громадянської ідентичності.

Оновлений предмет викладатимуть в осередках, яких в області є 37. В кожному з них зможе навчатися від 80 учнів старших класів.

Зараз у області є три навчених тренери, які займатимуться підвищенням кваліфікації вчителів предмету «Захист України». Також розглядаються варіанти залучення до навчання військових, які зможуть на практиці показувати роботу БПЛА та поводження зі зброєю.