Тернопільські школярі повертаються до маскового ржиму. Такі повідомлення у шкільних чатах почали отримувати батьки середньої та старшої школи.

Чи дійсно у навчальних закладах посилюють карантинні заходи, з чим це пов’язано і до чого готуватися тернополянам – розбиралися журналісти 20 хвилин.

Карантин ніхто не відміняв

Аби дізнатися, чи дійсно у Тернополі та всіх навчальних закладах посилюють карантинні норми, наші журналісти звернулися до міської ради. Зі слів речниці установи Мар’яни Зварич, батьки не мають дивуватися, адже карантинні заходи ніхто не відміняв.

– На всій території України до 31 грудня продовжили карантин через COVID-19. Але жодних рішень про те, що школярі та і взагалі всі тернополяни мають носити маску у громадських місцях, міська рада не приймала. Не обговорювали і про посилення карантинних норм, перевірки щодо їх дотримання. Це просто чутки. В управлінні освіти нам відповіли, що жодних рекомендацій до навчальних закладів не надсилали, власне, як і не надавали рекомендацій батькам, – запевняє вона.

Втім батьки наполягають: у шкільних чатах кажуть про маски.

Інформація про те, що у школи поступово повертається масковий режим, медиків Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні зовсім не здивувала, адже з настанням холодів і початку навчального року у Тернополі збільшилася кількість хворих на гостру респіраторну вірусну інфекцію.

– Якщо переглянути статистику хворих дітей на ГРВІ, то з 22 по 28 серпня ми пролікували 44 дитини. А ось за минулий тиждень нашої допомоги потребували 275 осіб, з них 182 школяра. За підрахунками, це 66% від загальної кількості хворих дітей. Найменше наразі хворіють діти до одного року, їх всього 11. Все таки більше слабують школярі, які відвідують навчальні заклади, перебувають у місцях великого скупчення, багато контактують між собою, – каже педіатр Наталія Білик.

Натомість коронавірусна інфекція поширюється між дітьми не так активно, як між дорослими. Проте статистика збільшується, і батькам варто бути уважними до стану дітей. Станом на 19 вересня, на амбулаторному лікуванні перебуває 41 дитина з коронавірусною інфекцією. Пацієнти переносять ковід відносно легко і не потребують постійного нагляду лікарів, проте не всі можуть розраховувати на легку форму.

– У липні на стаціонарі у нас перебували 21 дитина, а в серпні – вже 70. Та це ще не кінець, бо за неповні три тижні вересня уже ми пролікували 72 дитини. Зараз у стаціонарі під наглядом медиків перебуває 21 дитина. Стан пацієнтів середньої важкості, звичайно є складні випадки, деякі з них навіть проходять реанімаційне відділення. Але вони поодинокі. Зазвичай пацієнти мають високу гарячку, наявність судом, прояви ларингіту, – розповідає пані Наталія.

Як і де можна вакцинувати дітей

Дітей в Україні щеплять вакциною Pfizer. Вакцинацію проводять тільки у випадку, якщо дитині виповнилося 12 років, і є згода батьків. З початку вакцинальної кампанії проти Covid-19 у Тернополі зробили щеплення 424 школярам. За бажанням, вакцинувати дитину можна і зараз.

– Умови щеплення для дітей не змінилися. Як у 2021, так і 2022 році дітей можна щепити тільки вакциною Pfizer. Ці обмеження діють лише на дітей віком від 12 до 18 років. Якщо батьки вирішать вакцинувати дитину від коронавірусу, то їм треба звертатися до свого сімейного лікаря. Тоді вже вам скажуть, коли приходити і на котру годину. Наразі готується до відкриття пункт щеплення від Covid-19 на базі Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні (вулиця Клінічна, 1а), – розповідає Наталія Білик.

Дотримуйся правил

Вакцинація – не чарівна паличка від вірусних захворювань. Саме тому лікарі наголошують на важливості дотримання базових правил, що убезпечують вас та вашу дитину від небажаних симптом та подальшої госпіталізації.

Правило 1: намагайтеся уникати великих скупчень людей, проведення масових заходів, у магазинах. Якщо ви вимушені стояти у чергах, то обов`язково дотримуйтеся дистанції.

Правило 2: намагайтеся менше користуватися громадським транспортом, особливо, якщо маршрутки повністю заповнені пасажирами. Надавайте перевагу пішохідним прогулянкам. Це може зайняти більше часу, але краще побути на свіжому повітрі.

Правило 3: не забувайте провітрювати приміщення та робити вологе прибирання. Це стосується не лише дитячих садочків, шкіл чи гуртків. Таких варто дотримуватися і вдома.

Не варто забувати і про антисептики, захисні маски. Зі слів Наталії Білик, попри всі стереотипи, маски дійсно убезпечують від інфекцій, тож краще користуватися ними під час перебування у громадських місцях.